Specchia: “Napoli con poco equilibrio, Calzona deve fare esperienza ma ha poco tempo”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, l’allenatore Paolo Specchia ha parlato alla sfida di domenica tra Inter e Napoli: “Entrambe le squadre vorranno far bene perché escono da una delusione profonda. Anguissa cammina rispetto all’anno scorso, Traorè che è una mezzala offensiva, non è ancora in condizione, e il povero Lobotka sballottato in tutte le parti del campo.

E’ un Napoli con poco equilibrio, è un problema che dovrà risolvere Calzona avendo poco tempo per lavorare. Calzona è imbevuto nel calcio propositivo e organizzato, ma senza la dovuta esperienza di campo, trascura il discorso dell’equilibrio. Ha bisogno di fare esperienza. Quell’inizio terribile con il Barcellona l’ho ancora negli occhi, mi davvero sono incavolato”.