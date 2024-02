Specchia pessimista: "Il Napoli non può permettersi di aspettare Lindstrom"

L’allenatore Paolo Specchia è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione La Domenica Azzurra

TuttoNapoli.net

L’allenatore Paolo Specchia è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione La Domenica Azzurra: “Del Napoli di ieri, a parte Kvaratskhelia, mi è piaciuto Mazzocchi, che ha dato sprint e gamba su quella fascia, credo che possa essere molto utile anche in futuro al Napoli. Lindstrom in Danimarca giocava mezz'ala, ma con compiti tattici e difensivi quasi nulli.

In Serie A è diverso e il Napoli, per la situazione che si è creata, non può permettersi di aspettarlo. Gli servirebbe un allenatore bravo nella didattica individuale per crescere. Di Lorenzo sta avendo un calo di rendimento, a mio parere, perché non ha più compiti certi, non sa cosa gli chiede l’allenatore. Politano e Di Lorenzo un anno fa sapevano in modo certificato cosa fare, ora vanno un po' ad occhio e quindi il rendimento cala.

Per il mercato il mio voto è 5, perché non hanno rimediato agli errori estivi. La corsa al quarto posto è difficile, l’Atalanta ha più possibilità di tutti di arrivare quarta. Il Bologna è una sorpresa ma non credo regga, la Roma come il Napoli vive di alti e bassi. Con De Rossi ha iniziato bene, ma è un enigma perché a Ferrara ha fatto molto male e va visto sulla lunga distanza. A Milano spero che il Napoli possa fare il colpo grosso, ma è difficile. Confermerei la difesa a quattro, sarebbe più funzionale contro il tridente rossonero. Penso che si possa non perdere a San Siro”.