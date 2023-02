Specchia: “Prima qualcuno era abbastanza sazio, ma ora c’è un gruppo sanissimo”

È il parere dell’allenatore, Paolo Specchia, intervenuto a Club Napoli Night, in onda su Teleclub Italia.

“L’aria fresca si è realizzata con ragazzi umilissimi, ma con grande voglia di affermarsi. Forse – ha osservato – qualcuno era abbastanza sazio, ma ora c’è un gruppo sanissimo”.

La prossima settimana tornerà la Champions con il Napoli impegnato in casa dell’Eintracht. “Le tedesche hanno uno spirito indomabile – ha sottolineato il tecnico – servirà la massima applicazione. È stato abile Spalletti a gestire nel modo migliore gli uomini a disposizione. Se riusciremo a far nostra questa gara, potremmo anche arrivare alla semifinale. La Champions sarà vista come un’occasione accattivante, ma lo scudetto – ha concluso mister Specchia – è un’occasione irripetibile con la squadra che può far bene su entrambi i fronti”.