Specchia: "Stagione compromessa. Samardzic? Simile a Zielinski anche per discontinuità"

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Specchia, ex allenatore: "Il mercato non basta per svoltare la stagione del Napoli, che ormai è compromessa sia mentalmente che tecnicamente. Con tutto il rispetto per Mazzocchi, Samardzic e chi altro, ma non bastano da soli. Da Mazzarri ci si aspettava una cura diversa e non è mai arrivata. Ha ereditato una situazione difficilissima da Garcia, ma non è riuscito a dare una sterzata. Ora Osimhen e Anguissa vanno in Coppa d'Africa e il Napoli perde ulteriori certezze. Tornando a Samardzic, ha qualità ma è uno Zielinski. E dunque è uno che ogni tanto si assenta, che non si carica la squadra e cambia le cose in mezzo al campo... È solamente più giovane del polacco. Mazzocchi, invece, è un bel giocatore: ha grinta, resistenza e duttilità. Viene dalla gavetta e si è conquistato tutto. È un giocatore importante, mancava un vero sostituto di Di Lorenzo. Zanoli deve migliorarsi e deve farsi le ossa in prestito.

Il mea culpa di ADL? Mi ha fatto piacere vederlo ragionare, ma il suo ego resta molto grande. Ha peccato in estate di onnipotenza, quindi ora facciamo i conti con le scelte suicida dell'estate. Kvara orfano di Spalletti? L'allenatore fa la differenza. Al Napoli manca questo, perché Luciano aveva capito come essere padre di questi ragazzi, non solo di Kvara. Sapeva essere paterno e severo. Allenatori come lui non si trovano al mercato, una volta trovati vanno tenuti stretti. E il calo di certi calciatori lo dimostra".