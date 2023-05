Specchia su ADL: "Non s'è lasciato bene con nessun allenatore, deve migliorare"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore: "Il Napoli di Spalletti ha dimostrato cose che dovranno fare scuola nei prossimi anni, per come ha fatto calcio pur guardando con abilità al bilancio. E per capirlo, basta vedere ai disastri che le big come la Juventus hanno commesso. Juventus che ha fallito nella strategia dei ritorno, con il disastro Pogba. Stessa cosa si dica anche del Milan, con colpi che poi non hanno inciso, De Ketelaere su tutti... Il Napoli ha spento le luci in estate e ha comunque costruito in maniera efficace. E Luciano è stato l'architetto ideale.

La PEC a Spalletti? I rapporti di questi due anni in azzurro di Spalletti parlano da soli, ma poi qualche sfumatura può complicare tutto nei comportamenti. De Laurentiis non si è lasciato bene con nessuno dei propri allenatori, quindi sarebbe stato meglio se la causa di Luciano fosse stata sposata subito, senza mettere subito in mezzo la clausola. In questo il Napoli ha ancora qualcosa da migliorare. Il fatto che ora Spalletti resti, la dice lunga sul sentimentalismo che lo contraddistingue. Tra gli allenatori c'è sempre la cultura dello scappare dopo la vittoria... Il calo col Monza? Forse è un bene che sia accaduto, così il finale di stagione sarà di nuovo sul pezzo. Poi ci sta un calo dopo la vittoria dello Scudetto, contro un Monza molto interessante. Ci sta e non ne farei un dramma".