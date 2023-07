Specchia su Maxime Lopez: "Copia un po' scolorita di Lobotka. Su Itakura..."

"Mi risulta che il Napoli non si sia proprio avvicinato e interessato a Schuurs, probabilmente anche per le alte richieste di Cairo".

L'allenatore Paolo Specchia ha parlato dei giocatori accostati al Napoli, e non solo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Maxime Lopez è una copia un po' scolorita di Lobotka, anche se rispetto allo slovacco ha più propensione offensiva, è abituato anche a giocare nei lati del centrocampo. Avendo necessità di prendere quasi un clone di Lobotka, Lopez sarebbe un prospetto adattissimo a questa necessità. Garcia l'ha già avuto al Marsiglia, questo è un valore aggiunto? Quando un giocatore trova un allenatore con cui ha già lavorato c’è un’alchimia speciale, è normale che se ho fiducia in un giocatore già avuto fa di tutto per portarlo con sè.

Raspadori? Garcia farà di tutto per metterlo nelle condizioni più giuste per farlo esprimere al massimo. Lui vorrebbe fare la prima punta ma non ha la fisicità per farlo, vuole giocare per vie centrali ed è la grandissima capacità a girarsi sua a destra che a sinistra. Il tentativo di proporre anche il 4-2-3-1 credo che sia doveroso avendo Raspadori in rosa.

Schuurs sostituto di Kim? Mi risulta che il Napoli non si sia proprio avvicinato e interessato a Schuurs, probabilmente anche per le alte richieste di Cairo. Il Torino per il centrale chiede 35-40mln di euro. E' un centrale di difesa straordinario per fisicità e per la capacità anche di inserirsi palla al piede. Rispetto a Kim non ha l'applicazione e la velocità nel breve, ma è più bravo nel gioco aereo. Dei nomi che si sono fatti nessuno arriva a Kim.

Itakura? Non lo conosco quindi mi astengo. Penso che la scoperta di Kim abbia incentivato ADL a sondare mercati poco battuti. I giocatori asiatici hanno questa mentalità quasi da Samurai, riescono sempre ad essere sul pezzo e a migliorarsi sempre di più. Questa applicazione e l'asfissiante pressione sull'avversario manca a tanti giocatori europei".