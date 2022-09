Spezia, Agudelo a Dazn: "C'è rabbia, col Napoli non è facile ma un punto sarebbe stato importante"

Kevin Agudelo, centrocampista dello Spezia, dopo la sconfitta allo scadere rimediata sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn.

© foto di Federico De Luca

Kevin Agudelo, centrocampista dello Spezia, dopo la sconfitta allo scadere rimediata sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "La partita l'abbiamo preparata più sulla ripartenza. Abbiamo fatto un paio di azioni e potevamo fare di più, ma in generale credo che abbiamo fatto una bella partita e potevamo portare un punto a casa. Nello spogliatoio c'era un po' di rabbia da parte di tutti, potevamo portare a casa un punto importante. Col Napoli non è facile, è una squadra fatta bene con giocatori importanti, per il nostro campionato poteva essere importante fare un punto.

Nuovo ruolo? Io faccio quello che dice il mister, ora mi chiede di fare questo lavoro qua perché sono bravo a recuperare palloni, com'è accaduto nel primo tempo su Ndombele".