Spezia, Gotti in conferenza: "Napoli bellissimo, sono uno spettacolo e difficili da affrontare"

Sconfitta amara per lo Spezia, che cade al Maradona a tempo praticamente scaduto. A breve le parole in conferenza stampa del tecnico Luca Gotti.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta amara per lo Spezia, che cade al Maradona a tempo praticamente scaduto. A breve le parole in conferenza stampa del tecnico Luca Gotti.

C'è del rammarico?

"Non esiste la partita perfetta. Abbiamo sbagliato troppo nella prima mezz'ora, nel secondo tempo abbiamo tenuto il campo in maniera pregevole. La grande qualità della squadra avversaria ti impegna tanto nella fase difensiva e perdi lucidità".

Cosa è successo nel finale con Spalletti?

"Nel finale c'è stato questo parapiglia, il quarto uomo ha dato sei minuti di recupero. Il Napoli segna all'88, passano tre minuti prima di riprendere il gioco ma poi abbiamo giocato cinque minuti. In quel momento, dove ti senti anche dileggiare da qualcuno, si fa fatica a non perdere le staffe".



Chi è stato il migliore dei suoi oggi?

"Molti dei miei giocatori si meritano un'ampia sufficienza, non solo qualcuno va menzionato".

Ancora zero gol in trasferta, come lo spiega?

"Abbiamo giocato con Juve, Inter e Napoli. La prossima sarà con la Lazio, prima di fare delle analisi bisogna attendere altre gare".



Che impressione le ha fatto il Napoli?

Il Napoli in questa fase è uno spettacolo, è una squadra bellissima da vedere ed efficace. In questa fase sono davvero difficili da affrontare, giocando ogni tre giorni non c'è tempo di preparare bene certe gare e qualcosa si lascia per strada".

Sabato arriva la Samp, sarà già sfida salvezza?

"Mi sembra difficile parlare di cose decisive alla settima partita...".