Spezia, Gotti: "Troppi errori clamorosi che hanno fatto vincere il Napoli"

Alla vigilia della sfida contro l'Empoli, il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha parlato ai canali del club: "Io sto molto meglio, è stato particolarmente difficile seguire a casa la partita con il Napoli perché oltre a stare male mentre c'è la partita della tua squadra, domenica ci sono stati problemi su internet e siti, e nonostante i tanti dispositivi di emergenza non sono riuscito a vedere bene la partita. Già stai male, non riesci a vedere bene la partita, la partita ha le difficoltà che conosciamo e quindi non è stato bello".