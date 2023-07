Spezia, l'ex patron: “Meluso è un ds tradizionale ma anche moderno. Farà bene a Napoli”

A parlare del nuovo ds del Napoli Mauro Meluso a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato Stefano Chisoli, ex presidente dello Spezia, che lo lanciò.



A parlare del nuovo ds del Napoli Mauro Meluso a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato Stefano Chisoli, ex presidente dello Spezia, che lo lanciò.

Come valuta Meluso?

"Noi dovemmo scegliere un nuovo ds in pochi giorni, ce lo consigliarono e ci trovammo subito bene. Era una scelta coraggiosa per lui venire con noi ma ci fu subito empatia. Credo si troverà bene con ADL. E' un'altra sfida importante per lui. Il Napoli è campione d'Italia, una società molto solida e strutturata. I giocatori sono forti poi. Per me farà sicuramente bene, è una persona preparata che si confronta molto con la società e il tecnico. I vecchi ds erano abituati a decidere e non andavano in piazze dove c'era un presidente importante. Con Meluso non è così, è il tipo di ds che è sia tradizionale ma anche moderno, che ha un gruppo di scouting e si sa relazionare con tutti. E' una persona colta, penso sia la persona giusta che possa andare d'accordo con De Laurentiis".