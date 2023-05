Spezia, l’ex presidente: “ADL fece i complimenti a Italiano negli spogliatoi del Maradona”

Stefano Chisoli, ex presidente dello Spezia che ebbe alle sue dipendenze Vincenzo Italiano, ha rilasciato un’intervista a La Città del Pallone, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Stefano Chisoli, ex presidente dello Spezia che ebbe alle sue dipendenze Vincenzo Italiano, ha rilasciato un’intervista a La Città del Pallone, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Italiano? Il percorso di crescita di Vincenzo è sotto gli occhi di tutti, ha sempre raggiunto successi straordinari. Dalla C col Trapani fino alla A con lo Spezia, che sia un bravo allenatore è fuori discussione. E’ bravo tatticamente ed ha uno staff di collaboratori molto preparati, ma è bravissimo anche dal punto di vista della gestione della rosa e del gruppo. Ricordo che quando venne da noi allo Spezia mi fece subito la richiesta di avere Nzola che era stato suo calciatore al Trapani.

De Laurentiis, quando giocammo contro il Napoli, venne negli spogliatoi per complimentarsi col mister direttamente. Quando eravamo in ritiro ricordo che lo vedevo fino a tarda notte a guardare highlights e calciatori vari. Thiago Motta? Ha fatto benissimo sia a La Spezia che a Bologna, ma sono certo che i tifosi del Napoli, con Italiano in panchina, si divertirebbero tanto”.