Spezia, Verde ironizza sul gol alla Roma: "Il primo e l'ultimo di testa. Neanche alla play..."

Dopo il successo contro la Roma, l'attaccante dello Spezia Daniele Verde ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della società: "Due lunghi mesi, erano tantissimi anche perchè mi stavo innervosendo perché non sono riuscito ad entrare come la mia testa e il mio cuore dicevano. Il gol mi ha rasserenato e mi ha ridato fiducia".

Chiunque entra in campo riesce ad essere determinante.

"E' la nostra arma anche se io penso che dovrebbe essere normale ma nel calcio non è sempre facile. Noi abbiamo un bel gruppo, unito, solido e compatto. Ci rispettiamo l'un l'altro e dobbiamo continuare su questa strada se vogliamo far grandi cose".

Oggi un'altra vittoria importantissima dopo Napoli. Ti aspetti una reazione della Roma sabato?

"Sicuramente. Giochiamo contro una delle squadre più forti del campionato ma noi dobbiamo esserci con la testa e non mollare mai".

Quanti gol di testa hai segnato in carriera?

"Uno e penso di non segnarne più. Nemmeno alla play faccio gol di testa. Sono veramente contento e non me l'aspettavo".