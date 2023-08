Spinelli punta sulla Juve: “Se ritrova la fiducia, neanche il Napoli riuscirà a starle dietro”

Aldo Spinelli, ex presidente del Livorno e grande amico del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aldo Spinelli, ex presidente del Livorno e grande amico del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com: "Il vantaggio per la Juventus è non aver le coppe, la Juve dovrà mirare al campionato. Non è che può fare diversamente. Se ritrovano la fiducia, nemmeno il Napoli riuscirà a starle dietro quest'anno".