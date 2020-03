Sporteconomy, Vulpis: "Europeo? L'annullamento varrebbe 2 miliardi e mezzo di euro"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marcel Vulpis, giornalista di Sport Economy: “Spostare gli europei? Nel caso di un annullamento di un evento vale 2 miliardi e mezzo di euro, spostarlo almeno 200 milioni di euro partono. Il problema dell'Europeo è che il primo itinerante in 12 città: il cigno nero portato al sistema. Un amico di Bergamo mi ha mandato l'immagine di un quotidiano, la cosa sconvolgente è che stamattina c'erano 11 pagine di necrologi. Non capisco la convinzione della FIGC di ripartire a maggio, ma chi l'ha detto a loro? In una situazione del genere, in cui in Italia ed altrove, non c'è possibilità di sapere quando ci sarà il vaccino, è impossibile fare ipotesi".