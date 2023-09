Sportitalia, Criscitiello: "Gravina mi ha querelato! Gestione indecente, deve dimettersi!"

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, in diretta durante la trasmissione SportitaliaMercato, ha risposto così al presidente della FIGC

TuttoNapoli.net

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, in diretta durante la trasmissione SportitaliaMercato, ha risposto così al presidente della FIGC Gabriele Gravina, dopo la querela per diffamazione ricevuta: "Il presidente Gravina non riconosce la differenza tra critica giornalista e diffamazione. Non abbiamo nulla da temere. Questa nazionale e la gestione della FIGC è indecente. Chi non ci porta al Mondiale si deve dimettere.

Tavecchio si è dimesso e si è beccato tutte le critiche. Gabriele Gravina è ancora lì e prova difendersi nei tribunali. Noi siamo una televisione libera, facciamo un'informazione libera e non abbiamo paura di fare infomazione. La data è il 22 novembre: ci saremo".