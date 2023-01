Sportmediaset si chiede: "Il Napoli a Milano per nuova autostima o per le prime crepe?"

La squadra di Spalletti non pare avere punti deboli, anche se le amichevoli disputate durante la sosta hanno messo qualche dubbio ai tifosi

La squadra di Spalletti non pare avere punti deboli, anche se le amichevoli disputate durante la sosta hanno messo qualche dubbio ai tifosi, scrive Sportmediaset in merito alla ripartenza del Napoli: "Gli azzurri, però, arrivano lanciati e senza grossi problemi di formazione. Da Osimhen in giù stanno tutti bene, hanno potuto lavorare con calma visto che i nazionali impegnati in Qatar erano pochi e non ci sono veri motivi perché l'inizio del 2023 debba essere diverso dalla fine del 2022. Però, li attende subito un bell'esame, che non sarà decisivo per la classifica, ma per maturare nuova autostima in caso di successo. O potrebbe far comparire crepe inaspettate".