Squalifica Conte per insulti a Manganiello? Avv. Grassani: "Rischia solo in un caso"

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"L'accordo con la FIGC della multa di 6 mila euro potrebbe venire meno e Conte tornerebbe a rischiare le 4 giornate di squalifica"

L'avvocato Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, a Stile Tv nel corso di Salite sulla giostra ha parlato della possibile squalifica ad Antonio Conte per gli insulti a Manganiello, nonostante il patteggiamento con multa. Queste le sue dichiarazioni: "La squalifica in questo momento Conte non la rischia perchè è in vigore ancora l’accordo raggiunto con la FIGC di commutare le 4 giornate che potevano essere la sanzione per quello sfogo nei confronti dell’arbitro, in un’ammenda di 6mila euro. La somma sarà destinata all’associazione nazionale per la ricerca contro il cancro, ma bisogna attendere il benestare della FIGC. Siccome l’accordo è valido fino al 7 maggio, se entro questa data non ci sarà l’assenso della FIGC, l’accordo verrebbe meno e Conte tornerebbe a rischiare le 4 giornate di squalifica, che ricordiamo, andrebbero scontate in coppa Italia.

La palla è totalmente nelle mani della FIGC. Conte voleva destinare questi soldi ai più deboli, vedremo se la FIGC accetterà oppure deciderà di incassare la somma. Accadde anche con Mourinho, i 40mila euro che fu condannato a pagare non andarono alla FIGC, che quindi accettò di non incamerare quel danaro. La FIGC e l’Aia non vivono un periodo felice, non sono a pieno regime per cui questo ritardo può essere dovuto anche a questo periodo confusionario. La situazione di parziale rallentamento delle attività quindi, può riguardare anche la questione Antonio Conte. E’ nostra intenzione però non mollare, restare concentrati e siccome abbiamo già scritto 3 volte alla Federazione, credo e spero che la nostra tenacia abbia la meglio. Al momento tutto è avvenuto su base cartacea e quindi mail e comunicazioni scritte, non c’è un’interlocuzione diretta e personale, ma può essere frutto del momento. L’iniziativa di Conte è nobile, lo sport deve farsi baluardo e portavoce, questo dialogo dovrà riprendersi per arrivare all’esito sperato".