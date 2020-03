Ssc Napoli, Formisano a KK: "Vogliamo dar voce ad associazioni che si occupano dei più deboli"

Alessandro Formisano, head of operations del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per presentare il progetto di charity della società: "Abbiamo presentato un progetto che abbiamo a cuore e nella testa da diverso tempo. Il Napoli ha una grande capacità di amplificare la propria voce e quella degli altri, tante associazioni dentro e fuori dal territorio si sono rivolte a noi per avere una mano. Questo progetto ha l'obiettivo di individuare le organizzazioni no profit che si occupano dei disagiati, i più deboli, ed accendere un faro su queste organizzazioni. Da ogni partita prenderemo degli oggetti dal campo, maglie, scarpe, metteremo su ebay all'asta ed il ricavato andrà a queste associazioni. L'altro aspetto importante su cui abbiamo lavorato, con Ebay che è stato un partner eccezionale, l'intero ricavato andrà alle associazioni no profit, non ci saranno costi amministrativi. Modalità di partecipazione? Sono semplici, sul nostro sito web c'è un modulo con cui registrarsi, cercheremo di creare un elenco con tutti e cercando di partire il prima possibile con quelli che hanno bisogno.