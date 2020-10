SSCN, Avv. Grassani: "Chiesto buonsenso, rinvio non ascoltato. Il Giudice deciderà nel weekend"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto l'avvocato Mattia Grassani, legale della SSC Napoli: "Ieri il Napoli ha trasmesso a Federazione, Lega Calcio e Juventus, così come anche al Giudice Sportivo, i pronunciamenti dell'ASL e quello della Regione Campania. Abbiamo chiesto, con grande buonsenso e umiltà e spirito sportivo, che la Lega, prendendo atto di questa situazione così come fatto dalla Lega di Serie C per Palermo-Potenza (caso fotocopia), volesse disporre d'ufficio il rinvio così da non assistere allo scempio di ieri e si evitassero tutte queste polemiche, con rischi di deriva".

DECISIONE DELL'ASL - "Le due ASL di Napoli, 1 e 2, con la firma del direttore del dipartimento di prevenzione e la responsabile epidemiologica, hanno deciso che non potevano prendere aerei né frequentare colleghi. Non si poteva garantire una sicurezza assoluta. E siccome la salute delle persone è più importante delle partite di calcio, l'ASL ha detto - a prova di imbecille - che la gara non poteva vedere il Napoli protagonista. La Lega non ha ascoltato il parere del Napoli, se il Napoli fosse andato a Torino avrebbe esposto Presidente e altri tesserati a rischi di conseguenze penali. Ditemi voi se questo rischio poteva essere corso".

I TEMPI - "Se vogliamo che lo sport prevalga e se oggi si faccia quello che ieri non è stato fatto, ora il Napoli ha una spada di Damocle della quale dovrà decidere il Giudice Sportivo. Il Napoli poteva decidere solo se rispettare i protocolli o essere fuorilegge. Quando si pronuncerà il Giudice Sportivo? Di solito il martedì, quindi domani. Ora c'è però un dossier che porterà il Giudice Sportivo a pronunciarsi non prima del fine settimana".