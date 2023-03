Stadio in silenzio, Auriemma: "Solo a Napoli aste e bandiere sono considerate strumento d'offesa!"

Raffaele Auriemma , noto giornalista, su Gonfialarete.com si esprime così su quanto sta accadendo al Maradona con il tifo organizzato (e non): "Vi ricordate quando si imponeva che il possessore del biglietto avrebbe dovuto occupare il suo posto senza possibilità di spostarsi? Ebbene, centinaia di tifosi si sono visti recapitare a casa multe anche di un certo rilievo, sol perché pizzicati a seguire la partita in una collocazione differente da quella il biglietto avrebbe determinato. Un fatto di assurdità incredibile: in una città dove ognuno delinque a proprio piacimento, dove l’illegalità viene tollerata e quasi mai combattuta, solo all’interno dello stadio esiste il clima di un regime inaccettabile.

Talmente inaccettabile che cominciano a crearsi dei comitati spontanei per permettere al tifoso di essere più libero di tifare. Venerdì, prima della sfida contro la Lazio, è andata in scena una protesta da parte dei tifosi delle Curve, perchè a loro era stato impedito l’ingresso di alcune bandiere e di striscioni. Diktat imposto dalla Questura di Napoli. Ma come è possibile? Se guardiamo le immagini provenienti dagli stadi di tutta Europa, notiamo sventolare liberamente le bandiere e vuoi vedere che solo a Napoli, uno degli stadi più tranquilli al mondo, le aste dovrebbero essere usate come strumento per offendere?".