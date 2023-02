Stampa italiana scandalizzata, ma il tecnico del Nantes: “Corretto, c’è fallo! Quelli della Juve correvano al VAR…”

Un 1-1 che profuma d'impresa per il Nantes di Antoine Kombouaré

Un 1-1 che profuma d'impresa per il Nantes di Antoine Kombouaré. I francesi pareggiano in casa della Juventus e ora ai bianconeri servirà una gara sicuramente migliore in casa dei Canards, giovedì prossimo. Parlando dell'episodio del rigore, il tecnico ha detto: "Non si può far nulla, solo aspettare la decisione dell'arbitro. L'arbitro ha valutato la situazione, il fallo del giocatore della Juventus: l'intervento scomposto di mano non era voluto ma era viziato dall'intervento del giocatore bianconero.