Statua Maradona, sindaco Casalnuovo: "La vogliamo nel nostro Comune! Contatti avviati con Sepe"

Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Ho letto la delibera del Comune di Napoli. Siccome il valore della statua è superiore ai 5 mila euro non si può accettare. La cosa non è esatta, si possono accettare donazioni anche per cifre più alte, dinanzi al giusto contratto. Io so bene che c'è un'indagine, ma non riguarda né il maestro Sepe né la statua messa lì. Sepe vorrebbe farla vedere ai cittadini in generali, per cui nei modi e nei tempi che vuole lui noi siamo pronti ad accogliere la statua a Casalnuovo di Napoli".