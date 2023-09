Stellone: "In Italia alle prime posizioni ci sono sempre le stesse squadre"

L'ex attaccante del Torino Roberto Stellone ha parlato ai taccuini di Tuttosport del match contro la Salernitana di domani

L'ex attaccante del Torino Roberto Stellone ha parlato ai taccuini di Tuttosport del match contro la Salernitana di domani: "Le strategie degli allenatori saranno diverse: Paulo Sousa prediligerà il palleggio, il Torino andrà più in verticale. Se i granata riusciranno a pressare alti non permetteranno all’avversario di giocare. Vedremo tanti duelli individuali perché le squadre giocheranno quasi a specchio, ma in questo caso il Torino sarà avvantaggiato perché lavora da più tempo sull’idea di calcio di Juric.

Europa? In Serie A credo che le prime 6 o 7 posizioni siano difficili da raggiungere, anche perché come budget e investimenti ci sono squadre superiori al Torino. Parlo delle milanesi e delle romane, del Napoli, della Juventus e dell’Atalanta. Una società come il Torino deve pensare a migliorare rispetto alla passata stagione. Se qualcuna di queste squadre non si confermerà, i granata dovranno farsi trovare pronti".