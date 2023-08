Stellone: "Napoli fantastico, ma difficile ripetersi. ADL ha lanciato un segnale"

TuttoNapoli.net

In vista del match di oggi tra Frosinone e Napoli, Il Mattino ha intervistato il doppio ex Roberto Stellone. Ecco le sue dichiarazioni: "Gli azzurri sono stati protagonisti di una stagione fantastica, giocando un calcio meraviglioso. Ripetersi non è mai semplice e poi c'è stato il cambio in panchina. Bisognerà vedere cosa faranno le altre, che si sono rinforzate.

Conferma di Osimhen? Un segnale lanciato da De Laurentiis: vuole dare continuità".

Sulla compagine ciociara: "Innanzitutto, Di Francesco è un mio grande amico. E poi lì ho vissuto anni incredibili. Ho finito la mia carriera da calciatore per poi iniziare quella da allenatore. Sono partito dalle giovanili con grande entusiasmo e il vero salto l'ho fatto con i ragazzi in campo: dalla C a alla A".