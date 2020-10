Stendardo: "Gattuso ha riportato equilibrio ed entusiasmo. Con Koulibaly lo Scudetto è possibile"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Guglielmo Stendardo, avvocato ed ex calciatore: "Cosa può fare il Napoli? Tutto è provvisorio ma stiamo vivendo un momento così unico che il libretto delle istruzioni non ce l'ha nessuno. Anche per le istituzioni sportive non è semplice portare avanti la regolarità del campionato. Comunque penso che sia finito ancora il primo tempo e poi ci saranno secondo tempo, terzo tempo e supplementari che potrebbe essere il TAR. Nel primo tempo il Giudice Sportivo nella sentenza spiega che gli atti delle aziende sanitarie delineano un quadro che non appare incompatibile alle norme del protocollo, con la possibilità di disputare la partita.



Napoli e Atalanta sono squadre che hanno ampi margini di miglioramento. Gattuso ha riportato equilibrio ed entusiasmo, ora la squadra ha ritrovato spirito costruttivo e gioca anche un buon calcio, si diverte. Se dovessi scommettere direi che finisce in over.



Manolas-Koulibaly può funzionare? Certo, anche Maksimovic è importante per la difesa. Con la conferma di Koulibaly il Napoli può lottare per il titolo".