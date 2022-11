Stendardo: "Napoli e Atalanta in vetta, chi lo avrebbe mai detto in estate?"

Parla così Guglielmo Stendardo, di professione difensore dal cuore napoletano e una lunga parte di carriera a Bergamo con il club di Percassi

"Napoli e Atalanta per la vetta della Serie A a novembre: chi l'avrebbe detto in estate? L'avrebbero detto in pochi. A modo loro sono due sorprese, ma se sono così in alto non è un caso". Parla così Guglielmo Stendardo, di professione difensore dal cuore napoletano e una lunga parte di carriera a Bergamo con il club di Percassi, a Il Mattino.

Lo scudetto è più credibile a Bergamo o a Napoli? "Senza dubbio Napoli ne ha più bisogno. Manca da tanto, troppo tempo. E ha più credibilità: un'esperienza diversa, una rosa lunga. Conosco bene Percassi, per l'Atalanta la salvezza è l'obiettivo di ogni stagione. Sono persone umili ma sanno di poter puntare almeno all'Europa. Credo arriveranno tra le prime quattro o cinque posizioni".