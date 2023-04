Stoickov alla Gazzetta: "Il Napoli di Spalletti è stato fantastico, sarà uno Scudetto storico"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore ed allenatore Hristo Stoickov ha parlato delle italiane in Europa

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore ed allenatore Hristo Stoickov ha parlato delle italiane in Europa: "Il calcio italiano è tornato perché sta lavorando bene, non è un caso quello che sta succedendo. E non lo penso soltanto perché la Serie A ha portato cinque squadre alle semifinali delle tre Coppe Europee. Il Napoli di Luciano Spalletti, che in Champions League non c’è più perché è stato eliminato nei quarti contro il Milan, ha giocato un calcio fantastico in questa stagione e sta per vincere uno storico scudetto grazie anche a un attaccante straordinario come Osimhen. Le due milanesi sono meritatamente in semifinale: difficile fare un pronostico, nei derby non c’è mai un favorito.

Ma sono convinto che chi la spunterà tra Milan e Inter poi a Istanbul troverà il Manchester City di Guardiola e non il Real Madrid di Ancelotti. In Europa League vedo la Roma sicura finalista, i giallorossi sono superiori al Leverkusen. Mentre la Juventus dovrà fare molta attenzione contro il Siviglia".