Stop SuperLega, pres. UEFA esulta: "Ammettere di aver sbagliato è ammirabile"

"Ieri ho detto che è ammirabile ammettere di aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore". In una nota ufficiale, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin commenta la notizia delle squadre inglesi ritiratesi ufficialmente dal progetto della Superlega: "Ma adesso sono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, non solo alle nostre competizioni, ma all'intero calcio europeo. La cosa importante ora è andare avanti insieme e ricostruire l'unità di cui godeva prima questo sport".