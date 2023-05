Stramaccioni: "Altro che come Mourinho all'Inter, Spalletti è molto triste in quest'addio"

Andrea Stramaccioni, allenatore, ha parlato a Dazn del futuro di Spalletti

TuttoNapoli.net

Andrea Stramaccioni, allenatore, ha parlato a Dazn del futuro di Spalletti: "Si va per tentativi, vedo il mister molto triste, non mi sembra Mourinho che vince la Champions e vola a Madrid. L'unica motivazione per l'addio può essere l'addio di qualche big. Se non è così, da sportivo, è una grandissima delusione. Questo è lo scudetto di Spalletti, altrimenti c'è presunzione da parte del club. I giocatori oggi valgono di più grazie a Spalletti e un esempio è Osimhen".