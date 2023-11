Stramaccioni: "Anche i rinnovi hanno inciso sul nervosismo. Vi faccio un esempio"

L'allenatore e opinionista Dazn Andrea Stramaccioni è intervenuto a Radio Marte

L'allenatore e opinionista Dazn Andrea Stramaccioni è intervenuto a Radio Marte: “Garcia ha una filosofia diversa, senza Kim ha perso qualcosa ma può fare meglio sicuramente. Le prestazioni sono più preoccupanti della classifica? E’ un po’ il tema dei tifosi, dovrebbe tornare a quel livello di prestazioni e solidità. L’anno scorso forse solo quando ha perso 1-0, con l’Inter a Milano, il Napoli ha sofferto, laddove negli altri scontri diretti ha sempre annullato i concorrenti diretti.

Napoli ancora in corsa per lo scudetto? E’ un campionato molto più equilibrato della scorsa stagione, con una serie di risultati positivi, ritrovando le prestazioni di alto livello, potrà tornare in lizza per il vertice. Il Napoli finora ha perso alcune certezze, ha avuto momenti di nervosismo e confronto tra giocatori e allenatore, con i primi che devono abituarsi al gioco del nuovo tecnico. Penso che abbiano inciso anche alcune cose esterne: il rinnovo di alcuni contratti, per esempio quello di Zielinski, non è arrivato e queste sarebbero cose da chiarire per il bene e la serenità della squadra”.