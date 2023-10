Stramaccioni esalta Italiano: "E' la sua vittoria, non ricordo squadre così alte a Napoli"

“Non ricordo una squadra che ha giocato così alta e con questa personalità al Maradona".

© foto di Federico Gaetano

“Non ricordo una squadra che ha giocato così alta e con questa personalità al Maradona. Questa per me è la vittoria di Italiano…”. Questo il pensiero dell’allenatore Andrea Stramaccioni ai microfoni di Dazn a proposito della vittoria della Fiorentina sul campo del Napoli.