Stramaccioni: "Gasperini è un innovatore, ma ha attaccanti che fanno la differenza"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andea Stramaccioni, allenatore e telecronista, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Gasperini secondo me è un innovatore, questo suo modo di interpretare calcio con questo 3-4-3 e dislocare in maniera diversa è tanta roba... Permettetemi di fare anche un'osservazione che è un matrimonio perfetto. Gasperini ha avuto anche delle parentesi come Palermo, Inter, e secondo me lui ha trovato l'ambiente perfetto. Il binomio con la famiglia ambiziosa Percassi - anche se la proprietà è cambiata ma quella americana ha lasciato la gestione alla famiglia - secondo me è stato un binomio ideale.

Io sono legato alle famiglie italiane di calcio: ho avuto i Moratti e i Pozzo. Enorme rispetto per le proprietà straniere, ma le famiglie italiane calcistiche hanno quel radicamento storico col territorio che è impossibile avere. Io dico sempre al mister, perché ovviamente lui costruisce calcio con tutte le squadre che ha, potrebbe farlo pure con la redazione della Gazzetta dello Sport (ride, ndr), la grande variabile per il mister è la scelta e la selezione degli ultimi tre giocatori. Nel blocco 3-4, non me ne vogliano i suoi calciatori, lui riesce a mettere una percentuale altissima di efficienza per quello che fa e per come costruisce - poi ovvio che le qualità fanno la differenza - però il vero differenziale, il vero delta, è dato da quei tre davanti.

Abbiamo tutti negli occhi il Papu con Ilicic, Zapata, Muriel... Io gli dico sempre 'mister l'asticella la alzi in relazione a come vanno quei tre'. Non parlo di quelle tre persone ma tre ruoli. Lui adesso secondo me, anche grazie all'Atalanta, ha trovato degli interpeti davanti che sono tanra roba. L'esplosione di Scamacca, De Ketelaere in una veste nuova, Koopmeiners quando si alza, Lookman, El Bilal Touré che è l'acquisto più costoso della storia dell'Atalanta... Sono tutti giocatori in processo io dico di Gasperinizzazione".