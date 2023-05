Stramaccioni: "Il merito è del manico. Questo Napoli è un capolavoro tecnico-tattico di Spalletti"

L'allenatore e opinionista Dazn Andrea Stramaccioni, intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, ha parlato di Luciano Spalletti e del Napoli.

Ha fatto un grande lavoro. Soprattutto fuori dal campo. Le relazioni con i suoi calciatori sono tutto per Spalletti. Non c'è una sola intervista post partita in cui non mandi un messaggio ai giocatori: che sia un messaggio d'amore o di invito alla concentrazione. E questo atteggiamento lo ha ritrovato poi sul campo in termini di rendimento.

Ma anche in quello che i calciatori creano tra di loro. Spalletti ha creato un'alchimia difficilmente ravvisabile in squadre che vincono. Anche a livello internazionale. Perché c'è sempre qualche campione o primadonna con qualche storia tesa. Mentre il Napoli vince con uno spogliatoio armonico nella buona e nella cattiva sorte. Non c'è altro da aggiungere: il merito è del manico, cioè di Spalletti".