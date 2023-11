Stramaccioni: "Inter, battere la Juve è un match-point viste le difficoltà del Napoli"

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato del big match tra Juventus e Inter in programma nel weekend

Stramaccioni, che partita si aspetta domenica sera?

"L’Inter nel suo dna ha più qualità ad impostare e a controllare possesso e gioco, ma la Juve in casa ha una marcia in più, sarà più aggressiva del solito".

Due squadre molto solide, ma se si aspettano tutte e due è uno 0-0 già annunciato. A chi andrebbe bene?

"L’Inter ha un primo match point stagionale, perché vincere allo Stadium, considerando le difficoltà di Milan e Napoli, sarebbe un segnale forte per il campionato. Non decisivo ma molto forte. Per la Juve invece è prioritario non perdere e rimanere lì, attaccata alla locomotiva, e con una gara a settimana restare in scia".