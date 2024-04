Stramaccioni: "Italiano non ha dei titolari, in una finale quale sarebbe la formazione?"

Andrea Stramaccioni, allenatore e oggi opinionista DAZN, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Stramaccioni, allenatore e oggi opinionista DAZN, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola: "La Fiorentina è stata sfortunata ieri sera contro la Juventus, dal palo di Nico Gonzalez alla parata di Nzola sul tiro di Beltran che non ha permesso il pareggio dei viola".

La Fiorentina non ha un undici tipo con Vincenzo Italiano.

"Il Milan ha i propri titolarissimi, la Roma e l'Inter uguale, tra le big i viola ne hanno pochi e questo perché tolti quei tre o quattro giocatori con gli altri calciatori ci sono tanti ballottaggi. Per esempio nelle ultime partite Italiano ha cambiato tre terzini destri di fila, prima Faraoni, poi Kayode e infine Dodo. Stesso discorso anche per quanto riguarda gli esterni e le punte. Tornando alla gara di ieri sera secondo me Italiano, nei cambi, è stato bravo a mettere Maxime Lopez perché nel secondo tempo ha cambiato il ritmo della partita. Però mi chiedo se domani la Fiorentina dovesse giocare una finale: quale sarebbe la formazione titolare? Probabilmente non c'è. Non voglio assolutamente criticare Italiano nel cambiare spesso i titolari, anzi, è solo un'analisi: la Fiorentina fa una scelta diversa dalle altre big del campionato".

Chi sta faticando a trovare la via del gol è Belotti.

"Ieri nel post partita il direttore Pradè, che conosco bene perché ero con lui alla Roma, ha parlato benissimo di lui ma concludendo dicendo, con una battuta ovviamente, che dovrebbe fare qualche gol in più. Andrea è arrivato a Firenze per risolvere un problema che però non è stato risolto".