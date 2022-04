Strinic: "Che bei tempi con Benitez, poi con Sarri giocavano sempre gli stessi"

Ivan Strinic, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli andata in onda durante Radio Goal:

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ivan Strinic, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli andata in onda durante Radio Goal: “Il Napoli è stata una bellissima esperienza, mi prese Benitez, ho giocato tante partite e bene. Quando uscivo in giro per la città i tifosi ti trattano sempre in un bel modo. Io e Benitez siamo stati insieme poco, ma è una brava persona e un buon allenatore: mi sono trovato molto bene con lui. Con l’arrivo di Sarri è cambiato tanto, mi infortunai e lui cambiava poco perché giocavano sempre gli stessi”.