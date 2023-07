Sudakov, l'ex allenatore: "Può giocare in ogni top club, anche nel Napoli"

Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto l'allenatore portoghese Fernando Valente, che ha incrociato Sudakov nelle giovanili dello Shakhtar Donetsk

Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto l'allenatore portoghese Fernando Valente, che ha incrociato Trubin nelle giovanili dello Shakhtar Donetsk, oltre a Sudakov, altro prodotto del club ucraino che sta facendo parlare di sé: "Con Sudakov ho avuto un grande rapporto per quasi due anni. Un giocatore con visione di gioco, capisce prima cosa succederà e supporta questa intelligenza con tecnica e talento. Lo vedrei bene in tante squadre".

Anche nel Napoli, cui venne accostato in inverno e che ha un'innata indole offensiva?

"Può giocare in qualsiasi club, come Barcellona, Bayern, City. Club che solitamente hanno il possesso del pallone. Non lo spaventa mai cercare di avere la sfera in qualsiasi posizione del campo. Giocatore fantastico, un top player. Per me il giocatore di più grande talento che ci sia in Ucraina. Ora possiamo vederlo all'opera negli europei Under 21. Credo che possa giocare quindi in qualsiasi squadra di alto livello e qualsiasi squadra che giochi in modo offensivo".