Supercoppa, Rabiot avvisa il Napoli: "Vogliamo vincere subito"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

Per parlare di scudetto è presto?

"Sì. Pensare allo scudetto non serve: cerchiamo di vincere ogni partita e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati (la qualificazione alla Champions, ndr). Più passano le settimane e più vediamo che il gruppo ha qualità e mentalità giuste. Senza infortuni, speriamo di essere a febbraio-marzo nella posizione per giocarci le nostre chance".

Tra meno di un mese è in programma la Supercoppa italiana, poi a fine stagione ci sarà il Mondiale: ha ancora spazio nella sua bacheca?

"Mi aspetta un'annata importante nella quale posso vincere sia con il Milan sia con la Francia. Mi auguro di riuscirci e di giocare fino alla finale del Mondiale. Contro l'Italia? I playoff sono duri, ma spero che si qualifichi perché al Mondiale deve esserci".