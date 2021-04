Superlega, Cassano: "Juve, Milan e Inter vanno escluse dalla Serie A. Agnelli? Sventrato"

Parlando alla BoboTv del tema di giornata, ovviamente la Superlega, Antonio Cassano parla così della novità tanto discussa quest'oggi: "Per quanto mi riguarda non sta né in cielo né in terra: è inconcepibile che queste 12 squadre vogliamo fare una Champions a sè. Queste grande potenze devono capire che il calcio è innanzitutto della gente, di noi che lo amiamo. Le piccole squadre fanno un contorno molto importante. Io alla FIGC chiederei di escludere subito Juve, Inter e Milan: fuori, fatevi il campionato tra voi tre e i giocatori non vanno più in Nazionale. Le grandi squadre devono capire che non possono comandare loro il calcio: a Gravina dico di escluderle dal campionato italiano. Il Nottingham Forrest ha due Champions come la Juve, dovrebbe rientrarci no? Il calcio è nato 150 anni fa, non comanda chi sta vincendo ora o negli ultimi dieci anni. Avete sentito Ceferin? Ha sventrato Agnelli e Woodward, dicendo cose gravissime e vere, altrimenti lo querelano".