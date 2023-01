Tacchinardi crede nel Napoli: “Non calerà. E attenzione ad un luogo comune su Spalletti…”

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alessio Tacchinardi presenta tutte le gare della 16a giornata della Serie A

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alessio Tacchinardi presenta tutte le gare della 16a giornata della Serie A, destinata a riprendere mercoledì, e dedica un ampio spazio a Inter-Napoli: "Al Mondiale abbiamo visto partite bellissime, ma sfido qualunque appassionato di calcio a smentirmi: è un mese che in Italia stiamo pensando a Inter-Napoli di mercoledì... Fra i vari motivi di interesse, c'è anche la curiosità di misurare la tenuta del Napoli, dopo una prima parte di stagione eccezionale. Credo che non deluderà, anzi Osimhen potrà diventare un giocatore ancora più pesante.

E attenzione al ritornello secondo cui le squadre di Spalletti sono destinate a calare alla distanza: secondo me invece l'allenatore, forse anche grazie all'esperienza maturata nel campionato russo, ha strutturato in maniera perfetta la preparazione, mostrandoci un Napoli in condizione straordinaria nel periodo pre-pausa, ed ora immagino di nuovo tirato a lucido dopo il mese di stop. I suoi nazionali sono tornati presto dal Mondiale, e dunque sulla carta è la squadra che ha più potuto avvantaggiarsi della sosta".