Tacchinardi: "Eriksen ideale per il Napoli che gioca come il Tottenham, non per l'Inter"

A parlare di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato ieri l'ex calciatore Alessio Tacchinardi. Di seguito un estratto sul momento di Eriksen all'Inter: "Il giocatore si lamenta ancora del poco spazio all'Inter. Oggi non gli do ragione. Quando va in campo non dimostra la voglia di emergere. Eriksen ci sta mettendo del suo, ma comunque non può giocare in quel contesto di squadra. Al Tottenham faceva bene perché aveva delle ali offensive e lui mandava in porta la punta o mandando la palla in verticale agli esterni. Non è adatto al 3-5-2 di Conte. Se va a giocare nel Milan o nel Napoli che hanno quella idea lì, può fare bene".