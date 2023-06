Tacchinardi: “Il Napoli in finale contro il City avrebbe dato vita ad uno spettacolo bellissimo”

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Napoli è una piazza esigente e non sarà semplice continuare il lavoro di Spalletti. Ho avuto la fortuna di giocare con gente come Zidane, Nedved, Del Piero. I giocatori fanno la differenza. Avete visto cosa succede con Osimhen e senza, e poi Kim? Questi campioni cambiano la squadra. Il coreano avrà sbagliato due interventi in un anno. Su Kim c’è da sottolineare la bravura di averlo scelto c’è, ma in generale sembrava un extraterrestre dalla prima giornata.

Va capito quindi il valore della rosa che il nuovo allenatore avrà a disposizione, perché le altre saranno ancora più agguerrite per rubare lo scettro conquistato in questa stagione dal Napoli. Quest’anno gli avversari sono stati totalmente bloccati dal gioco della capolista, che non steccava mai. La Champions? Il Napoli è uscito perché non è riuscito a fermare Leao facendogli fallo. L’anno prossimo non ripeteranno lo stesso errore probabilmente. Spalletti ha fatto calcio vero e mi sarebbe piaciuta una finale City-Napoli, che sarebbe stata molto più bella sul piano tecnico”.