Tacchinardi sentenzia sul Napoli: "Se perde altre due partite è crisi"

"Certamente si capirà il reale valore della Juventus, l'Inter lo sappiamo che sarà pronta".

TuttoNapoli.net

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, ha parlato della sfida tra Juventus e Inter a TuttoMercatoWeb: "Mi aspetto finalmente una partita da vero Derby d'Italia, dove ci sono dentro tantissimi ingredienti: dalla competizione tra le due società, alla voglia di superarsi, dalla storia allo stress per preparare questo match importante. È la partita, è tornato il Derby d'Italia, la più famosa delle gare, la più affascinante".

È già una sfida che vale per lo Scudetto?

"È presto, per entrambe le squadre una sconfitta non cambierà le cose. È una gara Scudetto, ma per chi perde è solo un incidente di percorso. Non si tratta del Napoli, che se perde altre due partite è crisi. Certamente si capirà il reale valore della Juventus, l'Inter lo sappiamo che sarà pronta. Una sconfitta non determinerà qualcosa per qualcuno".

L'Inter è la favorita dunque per lo Scudetto.

"Ad oggi sì, ma con un centrocampista a gennaio la Juventus può colmare quel gap lì. Ovviamente serve uno forte".