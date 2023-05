Tacchinardi spinge Giuntoli alla Juve: "È il mio preferito, stuzzicherebbe tutti"

Alessio Tacchinardi, tramite i microfoni di TuttoJuve, analizza la situazione attuale di casa Juventus

Alessio Tacchinardi, tramite i microfoni di TuttoJuve, analizza la situazione attuale di casa Juventus: "Partirei dalle dichiarazioni di Cuadrado in cui parla degli arbitri, è palese che ci sia un disagio per la situazione folle che è stata creata con la penalizzazione. E' un dato di fatto, non un alibi. Perché prima te li tolgono quei punti, poi te li ridanno ma rinviano il giudizio a chissà quando, poi arriva la Uefa e paventa un'esclusione dalle coppe. Si sta rasentando la follia da parte di tutte queste istituzioni, è stato senza senso togliere quei 15 punti. Follia quel che stanno facendo, può sballottare un'intera squadra. Non credo, poi, sia facile vivere una situazione così. In parte, potrebbe esser questa la possibile spiegazione".

Sta per arrivare un ma, forte e deciso...

"Ma le ultime prestazioni non possono essere di certo una scusante. Se giochi, alleni o hai un ruolo nella Juventus, non puoi fare partite come quella di San Siro con l'Inter. Puoi anche perdere, come è accaduto col Napoli in cui hai provato a metter sotto l'avversario con ritmo e intensità, ma con quell'atteggiamento proprio no. Ho visto una squadra piatta, rinunciataria, senza voglia, contro quello che è uno dei tuoi rivali storici. Qui si deve fare sempre di più, questa maglia ha una storia e bisogna rispettarla. Anche io ho perso delle finali, ma sul campo abbiamo sempre dato tutto quello che avevamo. Mi auguro un orgoglio personale da parte di ognuno di loro, è ora di tirare fuori gli attributi. Voglio rivedere la Juve post penalizzazione".

Che ne pensa del possibile arrivo di Giuntoli come nuovo direttore sportivo?

"Giuntoli arriva dalla gavetta, ha pedalato e macinato per tanti anni. Non è il figlio di papà, si è fatto da solo e sicuramente sarebbe la figura che stuzzicherebbe un po' tutti. L'attuale dirigente del Napoli è il mio favorito, poi a me piace molto come lavora Berta e infine colloco Massara che sta facendo bene anche se quest'anno non è riuscito a ripetere la stessa campagna acquisti degli altri anni. Ormai siamo a fine stagione, tutto sta a capire quale progetto vorrai proporre il prossimo anno".