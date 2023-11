Taccola: "Mazzarri più traghettatore che allenatore. Garcia? Va premiato per una cosa”

L'ex difensore Mirko Taccola ha parlato ai cronisti presenti ad Anghiari, in provincia di Arezzo, per la serata del premio "La Clessidra"

L'ex difensore Mirko Taccola ha parlato ai cronisti presenti ad Anghiari, in provincia di Arezzo, per la serata del premio "La Clessidra". Ecco quanto dichiarato: "Sono abbastanza sorpreso da Mazzarri ma credo sia una scelta mirata, De Laurentiis vuole arrivare a fine anno e un allenatore di un'importanza diversa avrebbe dovuto fare un percorso diverso. Servirà motivazione e Mazzarri è molto bravo da questo punto di vista. Però è più un traghettatore che un allenatore. Mi auguro possa fare bene, anche a livello personale: è un allenatore in gamba che negli ultimi anni non ha raccolto quello che meritava".

Garcia era l'allenatore sbagliato?

"Per me va premiato per il coraggio avuto, non era facile prendere una squadra come il Napoli dopo l'annata fatta. Lì gestire la vittoria di uno Scudetto non è semplice, in campo ma soprattutto fuori. Si era preso una bella patata bollente, penso Spalletti avesse intuito e intelligentemente ha passato la mano. Garcia ha avuto coraggio, si è ritrovato a dover gestire un impatto ambientale troppo euforico per quanto accaduto l'anno prima. C'è un altro campionato da provare a vincere ma ora per il Napoli rientrare nella lotta Scudetto mi sembra complicato. La vedo a due, Inter e Juve sono le candidate principali. Forse il Milan potrebbe inserirsi..."

Mazzarri farà il 4-3-3?

"Il Napoli ha quelle caratteristiche, con gli esterni che ha possono fare bene quel modulo. Tutti sperano poi nel rientro a breve di Osimhen, in questo momento il problema principale. Quando ti manca un giocatore del genere te ne accorgi".

Inter favorita per lo Scudetto?

"Sì. Sono molto curioso di vedere ora lo scontro diretto, potrà dare indicazioni in tal senso. Come rosa e attitudine l'Inter è un filino superiore però vedo una Juve motivata che darà del filo da torcere".