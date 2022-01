Tacconi: “Insigne? Questo è il calcio di oggi. Ormai si tratta di business”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Stefano Tacconi, ex giocatore.

“Insigne? Questo è il calcio di oggi. Ormai si tratta di un calcio business che non si rispecchia più in tanti di noi. La Juventus a gennaio ha un calendario difficile, sarà un mese fondamentale, vedremo le partite cosa rappresenteranno. Szczesny oppure Ospina? Io preferisco ancora il polacco, mi dà più sicurezza, ovviamente è un Nazionale. Ha avuto difficoltà iniziali ma come tutta la squadra.

La partita di beneficenza con Maradona tra argentini e italiani? Ci fu un boicottaggio da parte della nostra Federazione, facemmo giocare i giocatori della Ternana. Diego dimostrò a sue spese di avermi rispettato come uomo e come giocatore.

Juventus-Napoli? Occasione per la Juve, gioca in casa. Però oggi come oggi conta poco anche questo, escono spesso risultati strani. Campionato strano, da una settimana all’altra può uscire fuori il positivo al COVID-19. La Juventus certamente è più adatta a situazioni difficoltose, ha una mentalità aziendale. Ci sono tanti fattori. Poi il campo dice che può succedere di tutto. Il Napoli poi è menomato, mancano un sacco di giocatori”.