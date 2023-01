Taglialatela esalta Meret: "Se continua così sarà l'anno della consacrazione!"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Pino Taglialatela, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Pino Taglialatela, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore: "Il Napoli? Non vedo perché ci dovrebbero essere problemi, è una squadra veramente forte e ha sempre dimostrato che poteva ambire a vincere il campionato. Già qualche anno fa lo meritava poi per varie situazioni che tutti sappiamo non è successo. Quest’anno ha tutte le carte un regola per ambire a questo traguardo. È più difficile per chi sta dietro guardare in alto con una squadra che ha tanti punti in più. Il Napoli è una squadra fortissima ed ha battuto un po’ tutti. Continuando così non dovrebbe avere grossi problemi anche se poi è la matematica che ti dà l’ok. Deve essere forte a livello societario e di rosa. Ha dei giocatori forti che credo si siano calati nella realtà del tifoso napoletano, per questo si è creato un feeling particolare. Nel campionato italiano mi piacciono molto Maignan e Vicario per il quale mi meraviglio che sia ancora lì e non in una grandissima squadra che meriterebbe.