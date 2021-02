Tamponi SSCN, Prof. Portella su Fabian: "Ecco quando potrà tornare in gruppo"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il prof. Giuseppe Portella, direttore del laboratorio che si occupa dei tamponi della SSC Napoli: “Ghoulam? È tipico di questa infezione. Martedì ha fatto un tampone con noi risultando negativo, poi credo per una serie di ragioni legato a problemi familiari, si è sottoposto a tampone in un’altra struttura ed è risultato positivo. Credo sia un’infezione emersa nel frattempo. È abbastanza normale trovare persone che anche se hanno fatto il tampone pochi giorni prima, dopo diventano positivi".

SU FABIAN - "Fabian? È ritornato negativo. Lui è stato sottoposto a un tampone di controllo presso la ASL. Era trascorso abbastanza tempo, si era negativizzato ed è normale che torni a giocare. Visite di routine post Covid e quando si aggregherà al gruppo? Dal punto di vista infettivologico non c’è rischio che possa trasmettere l’infezione. Poi è un giocatore che è stato fermo tre settimane e ha avuto questa infezione. Avranno fatto altri tipi di verifiche. Mi sembra normale vedere che non abbia avuto conseguenze da questa infezione. Credo di no, perché è un soggetto giovane Positività lunga? Ne abbiamo visti di più lunghi. Abbiamo avuto problemi con colleghi che hanno avuto positività per lunghi periodi ”.