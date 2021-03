Taormina su Sarri: "Tornerebbe solo con un progetto per lo Scudetto. E con Giuntoli..."

Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Giochiamo d'Anticipo: "Ho difficoltà oggettive a credere che Sarri possa tornare a Napoli, al di la della volontà di De Laurentiis. Sarri ha lasciato il Napoli ad un passo dallo scudetto e tornerebbe solo con un progetto per vincere nel breve lo scudetto e non credo accadrà. Sarri inoltre vorrebbe la garanzia per continuare a lavorare con Giuntoli e Pompilio e con loro e la società non è che ci siano rose e fiori in questo momento con De Laurentiis".