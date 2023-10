Tardelli allibito: "Giocatori dell'Inter vengono lasciati liberi di far gol dagli avversari"

Ospite negli studi di '90° Minuto', l'ex calciatore Marco Tardelli ha analizzato così il match vinto dall'Inter per 3-0 sul campo del Torino

Ospite negli studi di '90° Minuto', l'ex calciatore Marco Tardelli ha analizzato così il match vinto dall'Inter per 3-0 sul campo del Torino: "L'Inter mi ha sempre convinto come squadra - ha esordito -, ma rimango allibito da come i giocatori dell'Inter segnino spesso rimanendo liberi. Thuram ieri ha segnato con gli avversari a 6-7 metri, Lautaro di testa senza avere intorno nessuno".

Tardelli ha poi aggiunto: "Non dico che le avversarie spianino la strada all'Inter, ma forse devono rivedere qualcosa sulle marcature. I cinque cambi ovviamente favoriscono le grande squadre. L'Inter ha dei grandissimi calciatori anche in panchina ed è giusto che li utilizzi, è un punto a suo favore", ha concluso.

Ieri Simone Inzaghi aveva commentato così il match: "Sono stati molto bravi i ragazzi, incontrare il Torino dopo la sosta non era semplice. Però secondo me siamo partiti bene, facendo cose importanti nei primi 20/25 minuti. Poi abbiamo perso un po' le distanze, di fronte avevamo comunque un'ottima squadra: era una partita che temevo molto, complimenti ai ragazzi perché è una vittoria importantissima per i nostri tifosi".